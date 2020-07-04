Реальная динамика хуже статистики: составлен прогноз развития коронавируса в Украине

Прогноз опубликован пресс-службой Национальной академии наук Украины.

Эксперты утверждают, что статистика по Украине за последнюю неделю демонстрирует положительную динамику. Статистические данные оказываются существенно лучшими, чем прогнозные сценарии вторую неделю подряд.

Тем не менее имеется обеспокоенность увеличения доли симптомных и госпитализированных инфицированных.

"Анализ данных наиболее пораженных регионов, показал, что в течение июня выросла доля госпитализированных, а количество подозрений почти сравнялось с количеством выявленных инфекций. Это косвенно может свидетельствовать об уменьшении доли выявленных инфекций. Поэтому реальная динамика может быть менее оптимистичной той, что следует из официальной статистики", – отмечают в источнике.

По Украине в целом тенденция нейтральная, но для каждой области прогнозные сценарии – разнонаправленные. В среднем по Украине за весь период сбора данных каждое второе подозрение на инфекцию подтверждается.

"При этом на каждое новое выявление в среднем расходуется 15 ПЦР-тестов. Остается не совсем понятным порядок определения подозрений и использование ПЦР-тестов, потому что даже при условии двойного тестирования каждого неподтвержденного подозрения остается более 10 ПЦР-тестов на каждого инфицированного", – добавили в пресс-службе.

Ученые также предположили, что не все подозрительные случаи попадают в официальную статистику.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 4 июля в Украине зафиксировано 47 677 случаев коронавируса при 1 212 летальных исходов и 21 155 выздоровевших. Прирост случаев заболевания за сутки составил 914, смертей – 15.

В НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.