В Херсонской области на две недели откроют детский лагерь, – Ляшко

В Херсонской области в пилотном режиме на две недели откроют детский лагерь. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, открытие лагеря позволит посмотреть, как соблюдаются правила карантина и какая должна быть заполненность групп в условиях эпидемии коронавируса.

"Думаю, в Херсонской области одной из первых мы сделаем такой пилот, где попробуем открыть на небольшую не оздоровительную смену, а на отдых, не более 14 дней", - говорит он.

Также главный санврач отметил, что представители Минздрава уже встретились с профильными ассоциациями и прописали нормы для работы лагерей.

Месяц назад, 6 июня, Лчшко говорил, что в этом году детские лагеря в Украине летом должны оставаться закрытыми.

Тогда он аргументировал свои слова тем, что каждый год в них фиксируют около 80 вспышек кишечной инфекции. После этого больных госпитализируют в инфекционные стационары. А сейчас там повышенный риск заразиться коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

22 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантинные ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.