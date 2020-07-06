Статистика коронавируса в Украине на 6 июля: заболеваемость резко пошла на спад
В Украине, по состоянию на 6 июля, было подтверждено 543 новых случая коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет 49 043 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего в стране число активных случаев коронавируса составляет 26 078 человек. От вируса умерли 1 262 человека, в том числе 13 – за последние сутки. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 21 703 человека.
За сутки проведено 10 709 тестов: 6696 ПЦР и 4013 ИФА.
Сейчас госпитализированы 4087 человек, из них 103 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13046 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 413 пациентов.
Заболевание было подтверждено в 3550 детей и 7030 медиков, из них 4406 медработников выздоровели.
Статистика по регионам:
- Львовская – 6 30 заболевших (104 за сутки);
- Киев – 5 602 (59);
- Черновицкая – 5 018 (16);
- Ровенская – 4 190 (82);
- Закарпатская – 3 375 (54);
- Киевская – 2 789 (15);
- Волынская – 2 752 (47);
- Ивано–Франковская – 2 700 (45);
- Харьковская – 2 371 (23);
- Тернопольская – 2 101 (32);
- Винницкая – 1 967 (16);
- Одесская – 1 883 (18);
- Житомирская – 1 468 (7);
- Днепропетровская – 1 115 (-);
- Хмельницкая – 842 (3);
- Донецкая – 681 (1);
- Черкасская – 670 (9);
- Кировоградская – 659 (1);
- Запорожская – 597 (-);
- Черниговская – 576 (4);
- Николаевская – 461 (3);
- Полтавская – 324 (-);
- Сумская – 321 (4);
- Херсонская – 196 (–);
- Луганская – 84 (–).
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 4 июля заболеваемость COVID-19 продолжила расти. За сутки по Украине было зафикисровано 914 новых случаев коронаивруса и 15 смертей от COVID-19.
- 4 июля в мире количество инфицированных перевалило за 11 млн. По состоянию на утро 4 июня в зафиксировано 11 млн 197 278 случаев коронавируса, из них 6 млн 342 850 – выздоровели, а 529 197 – умерли.