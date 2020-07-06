Политолог: Депутаты Киеврады хотят лишить Киев двух крупных специализированных медицинских центров

Об этом пишет на своей страничке в Facebook глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Конфликт начался из-за нежелания руководства клиник выполнять нормы второго этапа реформы и заключать контракт с Национальной службой здоровья. В результате с апреля персонал медцентров остался без зарплаты.

Решением Кабмина клиникам продлили финансирование и обязали заключить контакт до конца года, однако директора Центра репродуктивной медицины Вячеслава Каминского и главврача Центра микрохирургии глаза Любовь Денисюк такой вариант не устроил.

«Руководство учреждений, заручившись поддержкой некоторых депутатов Киеврады и министра здравоохранения Степанова, нашло способ обойти медреформу и сохранить полный контроль над своими центрами. Такая себе скрытая приватизация, но под эгидой спасения уникальных клиник», - указывает Золотарев.

«Оба центра – действительно уникальные клиники, в которых лечатся пациенты со всей страны. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые спасают детей и взрослых в самых сложных ситуациях, - говорит политолог. - Ситуация типичная для некоммерческих специализированных клиник: главврач – царь и бог, поток пациентов никогда не иссякнет, деньги приходят как из бюджета, так и различных частных выплат – от частичной оплаты услуг через кассу до полной «конвертации» платы за лечение».

В то же время контракт с НСЗУ будет означать полную подотчетность и прозрачность финансирования. По мнению Золотарева, передача клиник Министерству здравоохранения будет означать, что «клиники станут частными вотчинами своих главврачей, которые получат финансирование из госбюджета и возможность практически бесконтрольно вести бизнес, а Киев, который за последние годы влил в клиники миллионы гривен на модернизацию и покупку оборудования, останется ни с чем».

Ранее глава Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук отмечал, что за несколько месяцев в должности министра Максим Степанов так и не озвучил конкретных предложений по второму этапу медицинской реформы.