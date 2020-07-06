Ресторанам и кинотеатрам Киева разрешили работать после 22:00, – Кличко
Об этом Кличко сообщил на своей странице в Telegram.
"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов", – сказал Кличко.
При этом, работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22:00.
За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 59 человек.
Отметим, по данным Минздрава, Киев уже отвечает всем критериям для послабления карантина.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 4 июля заболеваемость COVID-19 продолжила расти. За сутки по Украине было зафикисровано 914 новых случаев коронаивруса и 15 смертей от COVID-19.
- 4 июля в мире количество инфицированных перевалило за 11 млн. По состоянию на утро 4 июня в зафиксировано 11 млн 197 278 случаев коронавируса, из них 6 млн 342 850 – выздоровели, а 529 197 – умерли.