Ресторанам и кинотеатрам Киева разрешили работать после 22:00, – Кличко

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Telegram.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов", – сказал Кличко.

При этом, работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22:00.

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 59 человек.

Отметим, по данным Минздрава, Киев уже отвечает всем критериям для послабления карантина.

Как ранее сообщал Фокус: