Не захотел взвешиваться. На Николаевщине водитель самосвала высыпал тонны щебня на дорогу

О случившемся 6 июля на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев написал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Согласно товарно-транспортной накладной, выданной компанией "Бетонные покрытия и технологии", щебень предназначался для строительства автодороги Н-11

"Жаль, что пока одни строят автодороги, другие их разрушают, пренебрегая соблюдением обязательных правил. А самое обидное, что иногда – это одни и те же люди", – написал министр.

Напомним, согласно закону, за проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автодорогам, улицам или железнодорожным переездам (в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10%) необходимо заплатить штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. грн). В случае превышения норм от 10% до 20% налагается штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов. Превышение более чем на 20% предусматривает штраф в размере 2 тыс. минимумов.

2 июля Криклий сообщил, что уже в 7 областях пункты ГВК работают круглосуточно. Они расположены в Киеве, Одессе, Мариуполе, Николаеве, Умани, Кропивницкому и Херсоне. "Мы также заручились поддержкой Нацполиции для внедрении эффективного контроля. Теперь в сотрудничестве с полицейскими инспекторы Укртрансбезопасности ежедневно нон-стоп проверяют тысячи грузовиков", - написал он. .

Только за 1 июля было проверено 4459 транспортных средств и начислено около 20 тыс. евро платы за проезд.

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