Слова командующего ВМС о прорыве России из Крыма преувеличены, – Наев
Слова командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапы о возможной попытке прорыва российских войск с территории оккупированного Крыма преувеличены. Об этом командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил 6 июля в эфире телеканала ICTV, передает Интерфакс-Украина.
Он считает, что заявление коммандующего ВМС Украины Неижпапы о возможной полномасштабной конфронтации на юге материковой части Украины, сделанное в интервью изданию "Думская", вызвано его неопытностью.
"Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, адмирал Неижпапа был назначен недавно. В своем интервью региональному СМИ он рассказал свое понимание, как он это видит, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на таврическом направлении. К его словам можно относиться так, что они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня", – сказал Наев.
Он утверждает, что Неижпапа высказался как патриот. В то же время сведений о непосредственной угрозе вторжения сейчас нет, а разведка предоставляет командованию всю необходимую информацию о вероятных действиях противника, подчеркнул генерал-лейтенант.
Напомним, в интервью одесскому издания "Думская" командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сказал, что российские войска могут прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия может напасть на Украину, чтобы получить доступ к воде для Крыма.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июне президент Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу коммандующим ВМС Украины.
- Боевые пловцы противодиверсионного подразделения Военно-морских сил Украины провели учения в районе морпорта Одессы.
- Государственный департамент США одобрил продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования по сметной стоимости 600 млн долларов.