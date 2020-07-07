МИД просит не продавать в страны, которые не пускают украинских туристов
МИД Украины просит предотвратить продажу авиабилетов за границу украинцам, которые из-за правил карантина могут не впустить в страну назначения.
Ведомство обратилось с официальным письмом в Мининфраструктуры и Госавиаслужбу с рекомендациями "провести соответствующую разъяснительную" работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.
"Наша цель – невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющих подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.)", – сказано в сообщении.
В МИД говорят, что ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами туристы.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Афинах задержали 17 украинцев, прилетевших несмотря на запрет из-за пандемии. В аэропорту Афин были задержаны 15 взрослых и двое детей из Украины. Пассажиры прилетели в страну и на паспортном контроле были отправлены в полицейский изолятор.
- ЕС огласил список 14 "безопасных" стран, откуда будет пускать туристов. В список, среди прочих, не вошли США, Бразилия, Китай, Россия, а также Украина. Двери ЕС закрыты для туристов из этих стран из-за широкого распространения COVID-19, недостаточного тестирования или ненадежности данных.
- А Криклий рассказал, кто из украинцев сейчас может попасть в страны Евросоюза. В страны ЕС въезд пока разрешен дипломатам и украинцам, которые имеют рабочие или учебные контракты, вид на жительство в ЕС, а также тем, кто транзитом следуют через ЕС, и морякам, которые направляются на корабль.