Диверсант в Луганской области хотел взорвать резервуары с аммиаком

Правоохранители предотвратили диверсию на объединении "Азот". 7 июля задержан диверсант-разведчик оккупационной администрации РФ, сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах "народной милиции ЛНР" и в 2018 года был завербован ФСБ РФ. "Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения – два гранатомета РПГ-22", – говорится в сообщении.

Задержанный планировал подорвать два резервуара с аммиаком на территории объединения "Азот", которое отнесено к объектам 1-й степени химической опасности.

Диверсия привела бы к экологической катастрофе и массовой гибели людей. В емкостях хранилось 3500 т аммиака.

Задержанному инкриминируют статьи 15 и 113 УК (покушение на преступление, диверсия).

Согласно техническому описанию, дальность прямого выстрела из РПГ-22 составляет 160 метров, а прицельная дальность – 250 метров. Бронепробиваемость – 400 мм.

Напомним, с 15 июня Россия перебросила на Донбасс около 4,5 тыс. тонн горючего и более 20 грузовиков с боеприпасами. Также вернули бронированную технику, восстановленную на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса.

Между тем, 6 июля в зоне ООС бойцы ВСУ ликвидировали восьмерых оккупантов, еще один боевик был ранен.