РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и бронированную технику, – разведка

Также в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлены около 4,5 тыс. топлива

С 15 июня Россия перебросила на Донбасс около 4,5 тыс. тонн горючего и более 20 грузовиков с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны.

"С 15 июня в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлены около 4,5 тыс. топлива и свыше 20 грузовиков с боеприпасами и товарами военного назначения", –говорится в сообщении.

Также колоннами на Донбасс перебросили бронированную технику, восстановленную на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса.

На днях в интервью одесскому изданию "Думская" командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сказал, что российские войска могут прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия может напасть на Украину, чтобы получить доступ к воде для Крыма.

Прокомментировал ситуацию и командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В своем интервью региональному СМИ Неижпапа рассказал свое понимание, как он это видит, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на таврическом направлении. К его словам можно относиться так, что они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня", – заявил Наев.