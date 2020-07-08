Зеленский: семьям, потерявшим дом в результате пожара на Луганщине, выплатят по 300 тыс. грн

Об этом заявил Зеленский во время брифинга в Луганской области, передает Интерфакс-Украина.

"Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, которая потерял дом. Чтобы просто можно было купить новое жилье. Наша областная государственная администрация также поможет. Мы проговорим с правительством и выделим каждому человеку отдельно еще по 20 тыс. грн для поддержки в этой ситуации. Отдельная сумма будет выделена на погибших", – заявил Зеленский.

По его словам, полностью уничтожены огнем 24 здания, 59 получили серьезные повреждения. Известно о пяти погибших в результате пожара.

Пожар возник 6 июля в 13 часов вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново. В 8 часов 7 июля пожар был локализован. Но в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) произошло распространение пожара.