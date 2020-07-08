Обстрел боевиков – одна из возможных версий причины пожаров в Луганской области, – Нацполиция

Глава Национальной полиции Игорь Клименко на заседании Кабмина сообщил, что полиция рассматривает три основные версии возникновения пожаров в Луганской области: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог, а также проверяет четвертую.

Проверяется возможность возгорания из-за обстрела боевиков. "У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами", – сказал Клименко (цитата по "Украинским новостям").

Также он сообщил, что Нацполиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

К документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечено свыше 20 следователей в составе усиленных следственно-оперативных групп. Созданы и поисковые группы оперативников уголовной полиции.

К охране правопорядка и ликвидации пожара привлечены более 60 полицейских.

На место происшествия прибыли президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков отметил, что к ликвидации пожаров привлечено более 1200 работников подразделений МВД. На месте также глава ГСЧС Николай Чечёткин и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сам пожар возник 6 июля в 13 часов вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

Около 8:00 7 июля пожар был локализован. Но в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) произошло распространение пожара.