В Харькове ограничили работу развлекательных заведений и открыли кинотеатры

В Харькове городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила возобновить работу кинотеатрам, но запретила развлекательным заведениям работать после 23.00.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"Как было отмечено в ходе заседания, такие меры обусловлены ухудшением эпидемической ситуации в городе. В частности, со 2-го по 8 июля в Харькове инфицирован 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе", – говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что визит в кинотеатр будет возможен при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и использования защитных масок. В учреждениях обязательно должна проводиться дезинфекция.

Отметим, что в Харькове с 3 июля был частично ужесточен карантин. В городе запретили работу кинотеатров, а заведения общественного питания могут принимать клиентов только до 22:00.

В Харьковской области с начала вспышки зафиксировали 2621 случай инфицирования коронавирусной инфекцией.