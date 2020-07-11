Глава Николаевской ячейки "Свободы" получил ранение, разбирая пистолет, – полиция

Ранение главы Николаевской областной организации партии "Свобода" Демида Губского произошло по неосторожности. Пострадавший разбирал травматический пистолет.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По версии следствия, накануне вечером мужчина вместе с гражданской супругой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении, после чего они приехали домой. Дома пострадавший решил самостоятельно разобрать пистолет.

"Как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам", – рассказали в полиции.

Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили помповое ружье, гранату Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия.

Кроме того, следствием установлено, что пострадавший хотел купить пистолет травматического действия, однако не мог законно получить на него разрешение. Но в итоге пистолет каким-то образом приобрел.

"Местонахождение пистолета следователи установили и изъяли его. Пути поступления оружия и других причастных к этому людей теперь будет устанавливать полиция", – отметили в ведомстве.

По факту инцидента правоохранители открыли дело по ст. 128 Уголовного кодекса Украины, то есть неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

В свою очередь Владимир Губский поделился в Facebook информацией о состоянии своего брата Демида Губского. Он отметил, что полиция отказывается говорить что-то конкретное.

"(Полицейские, – ред) начинают давить на попытку самоубийства, но при этом признают, что оружия на месте происшествия нет. По здоровью: состояние тяжелое, впереди долгое лечение, будет очень нужна денежная помощь и доноры... Поведение полиции очень настораживает, поэтому, возможно, будет необходима информационная помощь", – написал Владимир Губский.

Напомним, сегодня утром полиция Николаева сообщила о госпитализации с огнестрельным ранение в голову местного общественного активиста. Местные СМИ писали, что пострадал глава областной ячейки партии "Свобода" Демид Губский.