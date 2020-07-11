Нападение на автомобиль Укрпочты: правоохранители нашли украденные деньги

Правоохранители нашли деньги, похищенные во время нападения на автомобиль Укрпочты. Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника Укрпочты, который прихватили с собой вооруженные разбойники", – сообщил он.

Он добавил, что все деньги будут возвращены Укрпочте.

Геращенко также напомнил, что задержаны четыре человека, причастных к нападению: те, кто непосредственно осуществлял ограбление, и один из пособников. В то же время продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника Укрпочты, который выполнил функцию наводчика и подстрекателя.

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"Его личность установлена, и у него нет шансов уйти от правосудия также, как и у его сообщников", – подчеркнул Геращенко.

Он также отметил, что всем участникам нападения грозят длительные сроки заключения не только за вооружение ограбление, но и за покушение на убийство сотрудников Укрпочты.

Тем временем в Полтаве суд взял под стражу трех подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль Укрпочты.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области.

В частности, Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права залога. Еще одному подозреваемому меру пресечения изберут позже.

7 июля в Полтавской области возле села Тишки неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты, после чего похитили из него около 2,7 млн гривен и табельное оружие охранника.

10 июля были задержаны трое подозреваемых в нападении на автомобиль Укрпочты.