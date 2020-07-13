Депутаты проголосуют шесть законопроектов на внеочередном заседании 14 июля

В повестку заседания включены такие законопроекты:

об изменении условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников (№3658);

об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами ( №3615);

о дополнительной государственной поддержки детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период коронавирусного карантина (№3781);

о повышении размера стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам и лишенным родительской опеки (№2013);

о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей (№2524);

о внесении изменений в некоторые законы относительно содействия развитию физической культуры и спорта (№3550).

На внеочередном заседании, которое состоится по требованию президента Зеленского 13 июля, будут рассмотрены 13 вопросов.