Рада проведет внеочередное заседание 13 июля: Разумков подписал распоряжение

Верховная рада Украины проведет внеочередное заседание в понедельник, 13 июля, в 14:00. Данное распоряжение подписал председатель Рады Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

В повестку дня внеочередной сессии включены 13 вопросов.

В частности, в повестке дня – законопроекты о госбюджете, об изменениях в Бюджетный кодекс относительно внедрения механизма предоставления госгарантий на портфельной основе, о рынке электрической энергии, об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, о приватизации земель с/х предприятий и другие.

Также нардепы рассмотрят ряд проектов законов о местных выборах в 2020 году, а также кадровые вопросы.

Как сообщил первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, на следующей неделе ВРУ может собраться на несколько внеочередных заседаний, передает РБК-Украина.

По его словам, на следующей неделе есть вероятность проведения более двух внеочередных заседаний парламента.

"Поэтому, как только будет понимание по кадровым вопросам, то, это может быть и во вторник, и в среду, и в четверг еще дополнительные внеочередные заседания. Скорее всего, мы будем объединять, чтобы за последнюю неделю максимально использовать время", – заявил Корниенко.

Он отметил, что уже сегодня есть планы провести первое внеочередное заседание в понедельник, 13-го июля, а следующее внеочередное заседание – 14-го июля.

Отметим, что на прошлом внеочередном заседании Рада рассмотривала кадровые вопросы, в частности отставку главы НБУ Якова Смолия.

Ранее Александр Корниенко заявил, что местные выборы должны состояться на свободной территории Украины 25 октября, как это и предусмотрено Конституцией, но с финансированием могут быть проблемы.