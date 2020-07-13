Из кинорежиссеров – в шкиперы: Сенцов осваивает новую профессию

Бывший политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов планирует получить лицензию шкипера (капитана парусного судна). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Каждый человек имеет мечту. У меня тоже она есть. Обойти вокруг света под парусом. И сегодня я стал к ней на один шаг ближе. Сейчас я прохожу практику, чтобы получить лицензию шкипера и путешествовать по миру парусником, потому что это наиболее интересный для меня вид отдыха и путешествий", – написал Сенцов.

Ранее сообщалось, что художественный фильм Сенцова "Носорог" получит государственную поддержку в размере 25 миллионов гривен.

Отметим, что Сенцов сразу после освобождения из российской тюрьмы в сентябре 2019 года заявил, что планирует заниматься двумя самыми прекрасными делами на земле – снимать кино и жить. В январе Сенцов заявил, что не собирается идти в политику.