На Луганщине оценили сумму ущерба от пожара

Пожары в Луганской области нанесли ущерб на более чем 450 млн гривен. Cумма касается только ущерба от потери лесных насаждений.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай выехал в Киев, чтобы решить вопросы компенсации пострадавшим и родным погибших от пожара.

На учет взяли 76 домов, которые пострадали – ни один из них не был застрахован. Полностью сгорели 35 домов в селе Смоляниново, повреждены 15 и уничтожены 49 домов в дачном товариществе № 5 "Озеро волчье" в Новоайдарском районе.

В результате пожаров пострадали 223 человека, из которых 114 обращались за медицинской помощью, остальные потеряли имущество. Всего пожары уничтожили 5 тысяч гектаров леса.

Напомним, пожар возник 6 июля около 13:00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.