На Донбассе боевики застрелили медика во время эвакуации погибшего бойца

На Донбассе во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Один военнослужащий был ранен, а еще один – получил боевое травмирования.

Как отмечается, получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. Они не успели дойти до тела умершего несколько метров, когда боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик взялся помогать раненому. В этот момент боевики вновь начали обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один – получил боевое травмирования.

Раненые продолжают оставаться на месте обстрела. Тела погибших также не забрали. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации.

Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что боевики нагло нарушили договоренности и сообщил, что погибли двое военных. Об эвакуации тела договаривались через ОБСЕ и СЦКК. После того, как боевики согласились на эвакуацию, "вышла группа из девяти военных вместе с представителем СЦКК, под гарантии ОБСЕ.

"Группу, несмотря на все гарантии, начали обстреливать с трех сторон. Двое наших людей, один из которых медик, погибли на месте", – пишет Цаплиенко.

Таком образом, за сегодня погибли четверо военнослужащих.

За минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего пятеро украинских бойцов были ранены, еще у одного – боевая травма.

10 июля боевики на Донбассе вновь нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ около н. п. Новолуганское, из-за чего двое военных получили ранения.

9 июля на Донбассе погиб украинский военный, еще были трое ранены.