СМИ узнали, будут ли продлевать карантин в Украине

В Минздраве активно обсуждают сроки дальнейшего продления карантина в Украине. Вероятно, после 31 июля он будет продолен еще на две недели.

Об этом сообщает издание "Сегодня", ссылаясь на высокопоставленный источник в Минздраве.

"Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СМИ, будут продолжены те карантинные ограничения, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались менее результативными, будут отменены.

В частности, по информации источника, эффективными оказались такие меры как соблюдение социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка. Эти требования универсальны для всех областей, независимо от количество заболевших в них. Если ситуация в том или ином регионе будет ухудшаться, в первую очередь там будет приостановлена деятельность стадионов и спортзалов.

Также в Минздраве сообщили, что суммарное соотношение новых случаев одной недели к другой – на грани контролируемой ситуации.

По словам источника, после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели – до 14 августа.

"Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на 2 недели, потому как у COVID-19 такой срок инкубационного периода", – сказал он.

В Украине, по состоянию на 12 июля, семь областей были не готовы к смягчению карантина. Киев остается в списке готовых к следующему этапу отмены карантинных мер.

В Украине по состоянию на 14 июля, заразились коронавирусом 638 человек (сутками ранее – 612). За сутки умерли 14 пациентов (днем ранее – 15).