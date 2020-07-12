В Украине 7 областей не готовы смягчать карантин: не хватает мест в больницах и тестов

В список регионов, которые не готовы к следующему этапу смягчения карантина, вошли Закарпатская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Черниговская и Донецкая области.

В Украине, по состоянию на 12 июля, семь областей пока не готовы к смягчению карантина. Киев остается в списке готовых к следующему этапу отмены карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, в Закарпатской области норма для смягчения карантина превышена по показателю загруженности коек – 59,64%, в то время как допустимое значение находится на уровне менее 50%. В области также превышает норму процент выявления заболеваемости на коронавирус (15,28%).

Такой показатель также превышен в Волынской и Ровенской областях. А в Тернопольской и Винницкой областях превышен показатель динамики коронавирусного заболевания.

В Черниговской и Донецкой областях проводится недостаточное количество тестов на COVID-19.

Отмечается, что карантин в областях не смягчается из-за загруженности коек в медучреждениях, среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели. Также сюда входит недостаточный коэффициент выявления случаев коронавируса более 11% и показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

В Украине за прошедшие сутки, 11 июля, обнаружили 678 новых случаев кронавируса. Также известно, что 457 человек выздоровели, а 11 больных – умерли.