Ресторан "Велюр" Николая Тищенко работает по ночам, вопреки правилам карантина

Ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать до 6 утра, хотя в Киеве, ввиду карантина из-за коронавируса, работа заведений общественного питания разрешена только до 23.00.

Об этом в Facebook сообщила депутат от фракции "Голос" Александра Устинова, добавив в посту сторис из Instagram "Велюра", в котором посетить ресторан приглашают до 6 утра.

"Город засыпает, но не "Велюр"!.. Это тот пример, когда все равны, но есть свои – равнее", – пишет Устинова.

Тищенко, в свою очередь, на вопросы журналистов о том, почему ресторан продолжает работать по ночам, отвечать попросту отказался. "Не могу [прокомментировать]. Все", – коротко ответил нардеп.

После того, как на ночную работу ресторана обратили внимание журналисты, в сторис Instagram "Велюра" появился скриншот протокола №49 заседания штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации КГГА от 6 июля 2020 года, согласно которому ограничена работа заведений развлекательной деятельности после 22:00 с пометкой "кроме театров, кинотеатров и заведений общественного питания".

В то же время, спустя два дня, 8 июля, свое постановление для всей Украины утвердил Кабмин. Согласно нему, после 23:00 запрещается работа ресторанов, баров, кафе и ночных клубов.

Ранее журналисты из проекта Bihus.info рассказывали, что "Велюр" во время карантина принимал VIP-гостей.

Среди них – нардеп Антон Яценко, партнер бизнесмена Игоря Коломойского и помощник нардепа от "СН" Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер "Метинвеста" Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский.

Когда же жураналист попытался заказать столик в "Велюре", ему ответили, что ресторан не работает. Сам Тищенко отрицал, что владеет рестораном. На вопрос журналиста, что там делали народные депутаты, он сказал: "Это вопрос не ко мне".

"Но вы же собственник", – уточнил журналист. "Здрасте", – ответил ему депутат и удалился.

После выхода сюжета на заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция закрыла ресторан и составила админпротокол за нарушение карантинных ограничений.

А замглавы ОП Кирилл Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" позже рассказывал, что президент Владимир Зеленский провел по этому поводу "жесткий" разговор с Тищенко.