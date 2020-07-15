Боевики вернули тело погибшего под Зайцево воина

Боевики передали украинской стороне тело погибшего 13 июля в районе Зайцево Донецкой области военного.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что сегодня прошла передача с временно оккупированной территории тела военнослужащего ВСУ. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела к месту захоронения и проведения ритуала почитания.

О судьбе раненого и погибшего медика штаб ООС не сообщил.

Как сообщалось, 13 июля на Донбассе во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика. Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. Они не успели дойти до тела умершего несколько метров, когда боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик взялся помогать раненому. В этот момент боевики вновь начали обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

14 июля в утренней сводке штаба ООС сообщалось, что тела украинских защитников до сих пор находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.