Зеленский предложил назначить главой НБУ Кирилла Шевченко

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении главой НБУ Кирилла Шевченко.

Вероятный будущий глава Нацбанка родился в 1972 году.

В 1994 году получил диплом Харьковского государственного экономического университета, квалификация – экономист.

Сразу после учебы пришел в "Украинский кредитный банк", где проработал до марта 1995 года экономистом.

Потом до декабрь 2006 года работал в банке "Финансы и кредит", последняя должность там – зампредправления.

Затем до мая 2009 года был председателем правления Государственного ипотечного учреждения.

В 2009 году четыре месяца проработал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С октября 2014-го – первый зампредправления Укргазбанка, а с мая 2015 года – его председатель правления.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила главу Национального банка Якова Смолия. Во время выступления в сессионном зале перед голосование Смолий повторил, что ушел в отставку в качестве протеста против "систематического политического давления" на НБУ с целью принятия решений, "которые не являются экономически обоснованными, фокусируются на краткосрочным победах и могут стоить дорого украинской экономике в долгой перспективе".