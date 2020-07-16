Стало известно имя бойца, который погиб 13 июля на Донбассе

На Донбассе в районе поселка Зайцево 13 июля погиб лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Об этом сообщает 35-ая отдельная бригада морской пехоты в Facebook.

Мужчина был командиром разведывательного взвода отдельного батальона бригады морской пехоты, родился в 1978 году.

"Дмитрий Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения несовместимые с жизнью в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью Защитника Украины! Горько воспринимать потерю собрата. Вечная память! Слава Герою Украины!", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 13 июля на Донбассе во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика. Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. Они не успели дойти до тела умершего несколько метров, когда боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик взялся помогать раненому. В этот момент боевики вновь начали обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

14 июля в утренней сводке штаба ООС сообщалось, что тела украинских защитников до сих пор находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.