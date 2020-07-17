В Минздраве допускают введение смешанного формата обучения в школах

Минздрав работает с Минобразования, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат обучения в школах. В Минздраве не исключают смешанный вариант – обычное привычное обучение может проходить совместно с дистанционными формами.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в интервью РБК-Украина.

Степанов не исключает, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы.

Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы – возможно, будет переход на дистанционное обучение.

"Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", – рассказал министр.

По его словам, через неделю будет готов регламент работы и утвердят его до конца июля, чтобы все было понятно заранее.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.