Убийство военного медика в зоне ООС: погибший был гражданином Эстонии

Убитый на Донбассе военный медик имел эстонское гражданство.

Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает местный сайт ERR.

По его словам, мужчина получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации.

Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата и имел статус беженца.

Рейнсалу также добавил, что при получении эстонского гражданства мужчина отказался от белорусского. На сегодня его статус и роль в боевых действиях на Донбассе уточняет украинская сторона. При этом по законодательству Эстонии граждане могут действовать в составе воинских частей других стран с разрешения правительства. По словам Рейнсалу, насколько ему известно, Эстония не выдавала таких разрешений.

Отметим, украинская сторона еще официально не подтвердила гибель гражданина Эстонии.

Кроме того, эстонское издание Delfi заявило, что убитого звали Николай Ильин. Друг медика Максим Пчелов рассказал, что Ильин сбежал из Беларуси в Украину после того, как его жестоко избили на митинге оппозиции. После этого он переехал в Эстонию, где получил политубежище.

Как сообщалось, 13 июля на Донбассе во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика. Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. Они не успели дойти до тела умершего несколько метров, когда боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик взялся помогать раненому. В этот момент боевики вновь начали обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коварное убийство украинского военного медика в зоне ООС имеет признаки военного преступления. Президент Владимир Зеленский отправил на Донбасс главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и замглавы Офиса президента Романа Машовца. Они должны изучить обстоятельства трагедии.