На большинстве пляжей Киева опять можно купаться, – Кличко

13 июля на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги, говорящие о том, что на них не рекомендовано купаться. Из-за сильных дождей в воде были превышены допустимые показатели содержания кишечной палочки.

По состоянию на 17 июля ситуация изменилась, и на большинстве пляжей купаться уже безопасно, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На девяти пляжах кишечную палочку не обнаружили. Зеленые флаги снова вывесили на пляжах: "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой". "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Водоворот" и "Галерный.

Из-за отклонения от нормы, пока не рекомендуется купаться на четырех пляжах: "Радуга", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".

Запрещено купаться только на пляже "Предместная Слободка".

Напомним, в середние июня на 12 пляжах Киева было официально разрешено купаться. 9 июля в Госпродпотребслужбе сообщили, что в киевских водоемах после большого количества осадков зафиксировали химические вещества и кишечную палочку.