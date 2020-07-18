"Избегать водоемов с утками": Ляшко рассказал, как не "подцепить" инфекцию на пляже

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"И, на этот раз, речь идет не о коронавирусе – открытые водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни", – отметил он.

По словам Ляшко, речь идет о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигеллезе, сальмонеллезе, брюшном тифе. Он уточнил, что эти инфекции можно "подхватить" во время купания в загрязненных водоемах.

Чтобы не заболеть, Ляшко советует следующее:

– Выбирать для отдыха водоем и пляж, которые имеют соответствующее разрешение;

– Не пить воду из водоема, и не мыть в ней овощи и фрукты;

– Не купаться при наличии повреждений кожи, а также при наличии ОРВИ или сразу после нее;

– Во время купания не глотать воду из водоема;

– Не употреблять алкогольные напитки и не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

– Не купаться в водоемах с домашними животными;

– Обходить стороной водоемы, возле которых стоит табличка "купаться запрещено", а также водоемы со стоячей водой с зарослями или там, где плавают утки.

Ляшко добавил, что симптомы возможного инфицирования иногда могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит через несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме.

"Опасными симптомами являются зуд, сыпь на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу", – подчеркнул санврач.

Напомним, в середние июня на 12 пляжах Киева было официально разрешено купаться. 9 июля в Госпродпотребслужбе сообщили, что в киевских водоемах после большого количества осадков зафиксировали химические вещества и кишечную палочку.

13 июля на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги, говорящие о том, что на них не рекомендовано купаться. Из-за сильных дождей в воде были превышены допустимые показатели содержания кишечной палочки. По состоянию на 17 июля ситуация изменилась, и на большинстве пляжей купаться уже безопасно