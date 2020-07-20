В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,5%, – Шмыгаль

В Украине летальность от коронавируса составляет 2,5%.

Об этом во время совещания с участием президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает сайт главы государства.

По словам премьера, показатель летальности от коронавирусной инфекции в Украине находится на умеренном уровне.

Также глава Кабмина отметил, что с начала эпидемии в Украине провели 877 тысяч тестов на коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что количество ежедневных тестирований в стране постоянно увеличивается.

Напомним, по данным на понедельник, 20 июля, в Украине зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за прошедшие сутки. Всего от коронавирусной инфекции в Украине скончалось 1498 человек

По состоянию на понедельник, 20 июля, восемь областей Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.