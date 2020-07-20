Киев не в "черном списке". Минздрав обновил список областей, которым не "светит" ослабление карантина

По состоянию на понедельник, 20 июля, восемь областей Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в список вошли Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Тернопольская и Черниговская области.

Отметим, что в этих регионах большая загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом и составляет более 50%. А коэффициент выявления случаев инфицирования более 11%.

Инфографика: Министерство охраны здоровья Украины

Ранее Минздрав установил определенные критерии для ослабления карантина. Необходимо, чтобы загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями COVID-19, составляла менее 50%, а среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляло более 12 тестирований на 100 тысяч населения.

Напомним, по данным на понедельник, 20 июля, в Украине зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за прошедшие сутки.