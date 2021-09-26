Драки и аресты. В Норвегии "отпраздновали" отмену COVID-ограничений (фото)

Полиция Осло за несколько ночных часов зарегистрировала около 50 драк и других нарушений правопорядка.

В Норвегии в ночь с 25 на 26 сентября состоялись массовые мероприятия, посвященные тому, что в стране отменили большинство карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщает NRK.

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Открытые после долгого перерыва пабы и ночные клубы были заполнены посетителями, однако для полиции ночь эта оказалась неспокойной.

Правоохранители лишь в Осло (столице страны. – Ред.) зафиксировали за несколько ночных часов порядка 50 драк и других нарушений общественного порядка.

В результате беспорядков некоторые люди получили травмы, кроме того силовики задержали несколько человек с оружием.

По словам инспектора полиции Эгиль Брекке, к правоохранителям за помощью за ночь обратились более 190 человек.

[ + – ] Массовые гуляния людей [ + – ] Беспорядки в Осло [ + – ] Полиция на месте беспорядков [ + – ] Ночь в Осло

Неспокойно было и в других городах Норвегии. Так, в Тронхейме люди теряли сознание в длинных очередях в увеселительные заведения, в Агдере за беспорядки задержали 12 человек, а в Тенсберге произошла массовая драка у пристани.

Напомним, с сегодняшнего дня Норвегия отказалась от большинства коронавирусных ограничений. На это власти страны решились из-за вакцинации 90% взрослого населения.

А во Франции протестующие против обязательной вакцинации от коронавируса подрались с полицией: в правоохранителей летели бутылки, брусчатка и стулья.