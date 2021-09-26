Драки и аресты. В Норвегии "отпраздновали" отмену COVID-ограничений (фото)
Полиция Осло за несколько ночных часов зарегистрировала около 50 драк и других нарушений правопорядка.
В Норвегии в ночь с 25 на 26 сентября состоялись массовые мероприятия, посвященные тому, что в стране отменили большинство карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщает NRK.
Открытые после долгого перерыва пабы и ночные клубы были заполнены посетителями, однако для полиции ночь эта оказалась неспокойной.
Правоохранители лишь в Осло (столице страны. – Ред.) зафиксировали за несколько ночных часов порядка 50 драк и других нарушений общественного порядка.
В результате беспорядков некоторые люди получили травмы, кроме того силовики задержали несколько человек с оружием.
По словам инспектора полиции Эгиль Брекке, к правоохранителям за помощью за ночь обратились более 190 человек.
Неспокойно было и в других городах Норвегии. Так, в Тронхейме люди теряли сознание в длинных очередях в увеселительные заведения, в Агдере за беспорядки задержали 12 человек, а в Тенсберге произошла массовая драка у пристани.
Напомним, с сегодняшнего дня Норвегия отказалась от большинства коронавирусных ограничений. На это власти страны решились из-за вакцинации 90% взрослого населения.
А во Франции протестующие против обязательной вакцинации от коронавируса подрались с полицией: в правоохранителей летели бутылки, брусчатка и стулья.