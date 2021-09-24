Норвегия с завтрашнего дня отказывается от большинства коронавирусных ограничений

На подобный шаг, утверждает премьер-министр Эрна Сульберг, власти пошли из-за вакцинации 90% взрослого населения. Полностью процесс иммунизации хотят закончить в ближайшие две недели.

Власти Норвегии планируют снять большинство карантинных ограничений и с субботы, 25 сентября, вернуться к привычной жизни. Такое решение было принято в силу того, что более 90% населения старше 18 лет вакцинировано от коронавируса. Об этом во время пресс-конференции сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

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"С завтрашнего дня мы снимаем большинство национальных ограничений. Так что теперь мы более или менее возвращаемся к той жизни, которая существовала до пандемии, но я не думаю, что все будет как прежде. Мне кажется, коронавирус останется с нами до конца нашей жизни", — сказала Сульберг.

По словам премьер-министра, процесс вакцинации взрослого населения в Норвегии должен завершиться в течение ближайших двух недель, что говорит о том, что пандемию в королевстве удалось взять под контроль. По данным Минфина на 24 сентября в стране вакцинировано 7 780 626 человек.

Сульберг отметила, что ограничения снимаются для граждан отдельных муниципалитетов, которые в случае необходимости могут ужесточить условия карантина. Теперь в стране разрешат заниматься спортом на открытом воздухе и проводить соревнования, организовывать массовые мероприятия и не соблюдать требования по социальному дистанцированию.

Однако прьемьер-министр уточнила, что некоторые ограничения остаются в силе. Например, посещения должны быть ограничены пятью гостями в дополнение к тем людям, которые уже живут вместе. Также переносится время прекращения продажи алкоголя с полуночи до 22:00. Свободный въезд в Норвегию будет обеспечен только определенной, "наиболее важной" для страны, категории лиц.

"В страну смогут въехать сотрудники, которые строго необходимы для обеспечения продолжения деятельности на норвежских рабочих местах. Риск открытия границ для слишком большого количества людей в настоящее время слишком велик", — подчеркнула Сульберг.

Ранее сообщалось, что Эрну Сульберг в 60-летний юбилей оштрафовали на 2 тыс. долларов за нарушение карантина.

Правительство Норвегии отменило масштабное учение НАТО в стране по причине всплеска заболеваемости коронавирусом.