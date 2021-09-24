Норвегія від завтра відмовляється від більшості коронавірусних обмежень

На подібний крок, стверджує прем'єр-міністр Ерна Сульберг, влада пішла через вакцинацію 90% дорослого населення. А повністю процес імунізації хочуть закінчити протягом двох тижнів

Влада Норвегії планує зняти більшість карантинних обмежень та від суботи, 25 вересня, повернутися до звичного життя. Таке рішення було ухвалене в силу того, що понад 90% населення старше 18 років вакциновано від коронавірусу. Про це під час пресконференції повідомила прем'єр-міністр країни Ерна Сульберг.

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"Від завтра ми знімаємо більшість національних обмежень. Тому тепер ми більш-менш повертаємося до того життя, яке існувало до пандемії, але я не думаю, що все буде як раніше. Мені здається, коронавірус залишиться з нами до кінця нашого життя", — сказала Сульберг.

За словами прем'єр-міністра, процес вакцинації дорослого населення в Норвегії повинен завершитися протягом найближчих двох тижнів, що говорить про те, що пандемію в королівстві вдалося взяти під контроль. За даними Мінфіну, на 24 вересня в країні вакциновано 7 780 626 осіб.

Сульберг зазначила, що обмеження знімаються для громадян окремих муніципалітетів, які в разі потреби можуть посилити умови карантину. Тепер у країні дозволять займатися спортом на відкритому повітрі і проводити змагання, організовувати масові заходи і не дотримуватися вимог щодо соціального дистанціювання.

Однак, прем'єр-міністр уточнила, що деякі обмеження залишаються в силі. Наприклад, відвідування повинні бути обмежені п'ятьма гостями на додаток до тих людей, які вже живуть разом. Також переноситься час припинення продажу алкоголю з півночі до 22:00. Вільний в'їзд до Норвегії буде забезпечений тільки певній, "найбільш важливій" для країни, категорії осіб.

"У країну зможуть в'їхати співробітники, які строго необхідні для забезпечення продовження діяльності на норвезьких робочих місцях. Ризик відкриття кордонів для дуже великої кількості людей наразі дуже великий", — підкреслила Сульберг.

Раніше повідомлялося, що Ерну Сульберг у 60-річний ювілей оштрафували на 2 тис. доларів за порушення карантину.

Уряд Норвегії скасував масштабне навчання НАТО в країні через сплеск захворюваності коронавірусом.