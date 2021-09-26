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Бійки та арешти. У Норвегії "відсвяткували" скасування COVID-обмежень (фото)

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Осло, карантин, ніч,
Фото: соцмережі | Ніч в Осло

Поліція Осло за кілька нічних годин зареєструвала близько 50 бійок та інших порушень правопорядку.

У Норвегії в ніч з 25 на 26 вересня відбулися масові заходи, присвячені тому, що в країні скасували більшість карантинних обмежень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією, повідомляє NRK.

Відкриті після довгої перерви паби і нічні клуби були заповнені відвідувачами, проте для поліції ця ніч виявилася неспокійною.

Правоохоронці лише в Осло (столиці країни. — Ред.) зафіксували за кілька нічних годин близько 50 бійок та інших порушень громадського порядку.

В результаті заворушень деякі люди отримали травми, крім того силовики затримали кілька людей зі зброєю.

За словами інспектора поліції Егіл Брекке, до правоохоронців за допомогою за ніч звернулися понад 190 осіб.

Масові гуляння людей
Масові гуляння людей
Заворушення в Осло
Заворушення в Осло
Поліція на місці заворушень
Поліція на місці заворушень
Ніч в Осло
Ніч в Осло
Масові гуляння людей
Заворушення в Осло
Поліція на місці заворушень
Ніч в Осло

Неспокійно було і в інших містах Норвегії. Так, в Тронхеймі люди непритомніли в довгих чергах в розважальні заклади, в Агдері за безлади затримали 12 осіб, а в Тенсберзі сталася масова бійка біля пристані.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня Норвегія відмовилася від більшості коронавірусних обмежень. На це влада країни зважилися через вакцинацію 90% дорослого населення.

А у Франції протестувальники проти обов'язкової вакцинації від коронавіруса побилися з поліцією: в правоохоронців летіли пляшки, бруківка і стільці.