Бійки та арешти. У Норвегії "відсвяткували" скасування COVID-обмежень (фото)
Поліція Осло за кілька нічних годин зареєструвала близько 50 бійок та інших порушень правопорядку.
У Норвегії в ніч з 25 на 26 вересня відбулися масові заходи, присвячені тому, що в країні скасували більшість карантинних обмежень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією, повідомляє NRK.
Відкриті після довгої перерви паби і нічні клуби були заповнені відвідувачами, проте для поліції ця ніч виявилася неспокійною.
Правоохоронці лише в Осло (столиці країни. — Ред.) зафіксували за кілька нічних годин близько 50 бійок та інших порушень громадського порядку.
В результаті заворушень деякі люди отримали травми, крім того силовики затримали кілька людей зі зброєю.
За словами інспектора поліції Егіл Брекке, до правоохоронців за допомогою за ніч звернулися понад 190 осіб.
Неспокійно було і в інших містах Норвегії. Так, в Тронхеймі люди непритомніли в довгих чергах в розважальні заклади, в Агдері за безлади затримали 12 осіб, а в Тенсберзі сталася масова бійка біля пристані.
Нагадаємо, з сьогоднішнього дня Норвегія відмовилася від більшості коронавірусних обмежень. На це влада країни зважилися через вакцинацію 90% дорослого населення.
А у Франції протестувальники проти обов'язкової вакцинації від коронавіруса побилися з поліцією: в правоохоронців летіли пляшки, бруківка і стільці.