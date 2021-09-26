Бійки та арешти. У Норвегії "відсвяткували" скасування COVID-обмежень (фото)

Поліція Осло за кілька нічних годин зареєструвала близько 50 бійок та інших порушень правопорядку.

У Норвегії в ніч з 25 на 26 вересня відбулися масові заходи, присвячені тому, що в країні скасували більшість карантинних обмежень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією, повідомляє NRK.

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Відкриті після довгої перерви паби і нічні клуби були заповнені відвідувачами, проте для поліції ця ніч виявилася неспокійною.

Правоохоронці лише в Осло (столиці країни. — Ред.) зафіксували за кілька нічних годин близько 50 бійок та інших порушень громадського порядку.

В результаті заворушень деякі люди отримали травми, крім того силовики затримали кілька людей зі зброєю.

За словами інспектора поліції Егіл Брекке, до правоохоронців за допомогою за ніч звернулися понад 190 осіб.

[ + – ] Масові гуляння людей [ + – ] Заворушення в Осло [ + – ] Поліція на місці заворушень [ + – ] Ніч в Осло

Неспокійно було і в інших містах Норвегії. Так, в Тронхеймі люди непритомніли в довгих чергах в розважальні заклади, в Агдері за безлади затримали 12 осіб, а в Тенсберзі сталася масова бійка біля пристані.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня Норвегія відмовилася від більшості коронавірусних обмежень. На це влада країни зважилися через вакцинацію 90% дорослого населення.

А у Франції протестувальники проти обов'язкової вакцинації від коронавіруса побилися з поліцією: в правоохоронців летіли пляшки, бруківка і стільці.