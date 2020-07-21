"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился". Луцкий террорист написал книгу "Философия преступника"

В интернете обнаружили книгу авторства Максима Плохого, захватившего автобус с 20 пассажирами в Луцке, под названием "Философия преступника". В книге террорист описывает свое пребывание в местах лишения свободы и не только. Об этом сообщил на своей Facebook-странице заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ..." - приводит Геращенко отрывок из книги террориста.

Как сообщают волынские журналисты, книга была издана в 2014 году в издательстве "Волыньполиграф". Директор издательства Жанна Гадяк рассказала, что тогда автор также представился Максимом Плохим.

"Эти тезисы написал не он, это все цитаты. Он говорил, что он сидел и он это описал в книге. Это книга в авторской редакции и мы ее не редактировали", – рассказала она.

Объем книги – 560 страниц, она вышла тиражом в 400 экземпляров. Сейчас она доступна в свободном доступе, также на одном из сайтов человек с ником Plohoy продает ее за 240 грн.

Как сообщили журналисты, книга напоминает автобиографию. В ней автор пишет, что рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли. Позже он учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.

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Также он был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал шестилетний срок на Львовщине. Из тюрьмы вышел в 24 года.

"Досье моих подвигов, собранной ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишение свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка", - говорится в книге.

По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, настоящее имя Максима Млохого – ранее судимый за разбой Максим Степанович Кривош из Дубно.

Также журналисты отмечают, его требования озвученные сегодня в Twitter и видео в YouTube были опубликованы в соцсети ВКонтакте еще 2 и 4 года назад.

Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".