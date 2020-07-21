В Киеве неизвестный заминировал два киоска возле метро "Минская"
В Киеве у станции метро "Минская" неизвестный заминировал два автокиоска.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26", – пишет Кличко.
Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.
Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.
Взрывчатку нашли и обезвредили.
17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва пострадали по меньшей мере четверо человек.
Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".
Правоохранители пока не подтверили связь между этими двумя проишествиями.