Дважды судимый луцкий террорист просидел за решеткой около 10 лет, – Геращенко

Автобус с людьми в Луцке захватил уроженец России, который ранее был дважды судим за ряд тяжких преступлений. Об этом написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

"Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович 06.11.1975. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации", – написал он.

Геращенко добавил, что Кривош ранее был дважды судим и отбыл наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

"17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области – ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ). 07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области – ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", – написал замминистра внутренних дел.

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Кроме того, один из подписчиков Геращенко в соцсети в комментариях выразил мнение, что Максим Кривош "неадекват с комплексом мессии". На что Геращенко ответил: "похоже на то".

Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина захватил автобус в центре города. В нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе". После обеда в центре Луцка из захваченного автобуса прозвучало два выстрела.

Владимир Зеленский отреагировал на захват заложников в автобусе в центре Луцка, заявив, что держит ход событий под личным контролем. А глава МВД Арсен Аваков уже прибыл в Луцк.