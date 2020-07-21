Подтверждения о второй бомбе в Луцке нет, – Геращенко
На данный момент нет подтверждения о второй бомбе, якобы заложенной террористом в Луцке. Правоохранители пытаются найти возможное второе устройство.
Об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко в эфире "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.
"У нас пока нет подтверждения, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может руководить дистанционно. Пока нет информации о местонахождении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть", – сказал Геращенко.
Он отметил: " Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где возможно такое устройство находится".
На вопрос, что за взрывы или выстрелы слышны с периодичностью в районе автобуса с заложниками, замглавы МВД сказал: "Я думаю, что это что-то типа взрывных пакетов, неосколочные взрывные устройства".
Отметим, ранее появилось видео, как террорист открыл огонь по полицейскому дрону и периодически кидает гранаты.
Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".