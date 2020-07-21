По Украине прошла волна "минирований"

Сразу пять сообщений о минировании поступило сегодня в полицию Киева. Ряд аналогичных "взрывных" анонимок получили правоохранители Харькова и Одессы.

В Киеве на Оболонском проспекте, 26, возле входа в метро "Минская", обезвредили взрывчатку, прикрепленную между легковым автомобилем и киосками. К счастью, обошлось без жертв.

Вслед за этим в столичную полицию поступили анонимные звонки о минированиях возле торгового центра Ocean Plaza в Голосеевском районе, у здания Апелляционного суда в Соломенском районе, а также возле Центрального железнодорожного вокзала и аэропорта "Киев" им. Сикорского. По этим четырем адресам полиция взрывоопасных предметов не обнаружила.

Уже после обеда, около 15:00, сообщение о массовом минировании различных объектов городской инфраструктуры получили Харьковские силовики.

"Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции", – отметили в областном МВД.

Также сегодня на сайте Одесской Нацполиции появилось сообщение о минировании объектов в другой части страны – Одессе. А в частности – зданий Малиновского и Киевского судов. Однако и здесь в результате проверки информация о минировании не подтвердилось.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков ответил на вопрос журналистов о связи между сегодняшними взрывами в Киеве и захватом заложников в Луцке.