Аваков исключил связь между захватом заложников в Луцке и взрывами в Киеве
"У нас каждый день находят где-то взрывчатку, какое-то оружие", - заявил глава МВД.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что нет связи между взрывами в Киеве и Луцке.
Об этом он заявил на брифинге в Луцке.
По его словам, это не имеет отношения к луцкому террористу.
"У нас каждый день находят где-то взрывчатку, какое-то оружие. Это не имеет отношение к этому", – заявил Аваков.
Глава МВД попросил быть аккуратными в комментариях и распространять недостоверную информацию о Максиме Кривоше. Примером такого "фейка" глава МВД назвал информацию, что мужчина лечился в психиатрической больнице.
Напомним, в Киеве у станции метро "Минская" неизвестный заминировал два автокиоска. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Их обезвредили.
17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва пострадали по меньшей мере четверо человек.
Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".
Фокус собрал все, что известно о террористе и его заложниках.