Луцкий террорист отпустил троих заложников
Луцкий террорист Максим Кривош отпустил троих человек из автобуса.
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.
"Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трёх заложников!", – заявил замглавы МВД Антон Геращенко.
В онлайн-трансляции на YouTube канале in time Ukraine прозвучала информация, что освобожденные заложники - беременная женщина, ребенок и женщина преклонного возраста.
Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".