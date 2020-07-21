Аваков рассказал об освобождении заложников и роли Зеленского

Министр внутренних дел Арсен Аваков и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге сообщили детали освобождения 13 заложников в Луцке.

По словам Тимошенко, Зеленский по собственной инициативе решил связаться с террористом. Кривошу передали телефон, и он около 15 минут говорил с президентом. Была достигнута договоренность, что он отпустит сначала трех заложников, потом Зеленский опубликует видео, после чего будут отпущены оставшиеся заложники.

Аваков отметил, что Кривош сам отпустил заложников по итогам переговоров.

"Он вышел из машины после того, как договорился с нами. После него вышел генерал Коваль (первый замглавы Нацполиции, - ред.) и еще два наших сотрудника. Его задержали. Бойцы СБУ обеспечили мероприятия безопасности. После этого вышли заложники", - рассказал Аваков.

"Президент Зеленский пошел на это (публикацию видео, - ред.), чтобы были люди целы", - добавил он в конце.

При этом Аваков прокомментировал и фильм "Земляне", который по требованию Кривоша советовал смотреть всем Зеленский.

"Фильм о котором говорит этот человек – хороший. И не надо быть таким долбанутым, чтобы устраивать такой кошмар людям на все страну. Фильм можно посмотреть и без того", - сказал министр.

Сейчас всех освобожденных заложников осматривают медики. Раненых среди них нет - информация, которую озвучивал террорист, оказалась неправдивой.

"Просидели 10 часов под палящим солнцем в закрытом автобусом под палящим солнцем с сумасшедшим, а так все нормально", - сказал министр.

Он добавил, что Кривош был вооружен пистолетом, автоматом и одной боевой гранатой. Взрывчатки у него не было.

Первый загмглавы Евгений Колаваль, который вживую несколько раз вел переговоры с Кривошем добавил, что мужчина вел себя неуравновешенно, но разрешить ситуацию удалось путем переговоров при помощи президента. Аваков уточнил, что Кривош даже один раз выстрелил в направлении Коваля и пуля пролитела в 15 см от его головы.

Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он грозился взорвать бомбу в автобусе, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года).

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ. После жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сумме просидел в тюрьме около 10 лет. Фокус собрал, все что известно о террористе.

В 2014 году Кривош под псевдонимом Максим Кривош выпустил книгу "Философия преступника", в которой рассказывал о своем жизненном пути и взглядах на жизнь.

Перед освобождением заложников Зеленский опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", но после задержания террориста – удалил его.