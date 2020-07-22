Задержанный сообщник луцкого террориста сотрудничает со следствием, – Нацполиция

Во время осмотра домовладения подозреваемого полицейские изъяли два корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса гранат Ф-1 и шесть запалов к ним, три учебно-имитационных запали, два пистолета ТТ, пистолет "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению. Он задержан и сотрудничает со следствием.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков 21 июля на брифинге в Луцке после освобождения заложников сообщил, что в Харькове задержан "один товарищ" террориста.

В 20:40 террорист отпустил первых троих заложников. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель тогда сообщила, что это произошла после разговора президента с Кривошем. Вскоре на странице главы государства в Facebook появилось шестисекундное видео, на котором Зеленский говорит "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Это было один из требований террориста. Также в комментариях под видео президент разместил скриншоты Кривоша с другими требованиями. В частности он хотел, чтобы первые лица государства записали ролики с заявлением, что они "террористы в законе".

Позже Зеленский сам рассказал о своем телефонном разговоре с террористом.