В Украине испытывают несколько препаратов против коронавируса, – Степанов

В Украине сейчас работают над четырьмя лекарственными средствами от коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Речь идет о тех клинических испытаниях, которые зарегистрированы в Украине, с украинскими лекарственными средствами, которые производят украинские компании. На сегодня это четыре лекарственных средства, по которым идут клинические испытания", – отметил он.

По его словам, эти лекарственные средства используют в Украине для лечения других заболеваний и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении COVID-19.

Степанов добавил, что клинические испытания – это достаточно длительный процесс.

"На сегодня не существует ни одного лекарственного средства в мире, в котором в инструкции было бы записано показание лечения COVID-19. Вся терапия, которая сегодня ведется, она симптоматическая", – подчеркнул Степанов.

Отметим, экспериментальная вакцина против коронавируса, разрабатываемая компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом – безопасна и вызвала иммунный ответ в клинических испытаниях. Вакцину могут начать использовать к концу года. Кроме того, в России военные заявили о готовности первой вакцины от коронавируса.

Канада вместе с США и Великобританией на прошлой неделе обвинила поддерживаемых правительством России хакеров в попытке украсть секреты их работ по вакцине против COVID-19.