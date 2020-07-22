Соратники пропавшего волонтера: "Мы много раз получали угрозы"

Украина
Полиция разыскивает руководителя общественной организации  "Дом милосердия Киев" Алексея Кучапина, который более шести суток не выходит на связь.

Волонтер Алексей Купчин 21 июля был официально объявлен в розыск. Пока никаких новостей и зацепок о нем нет.

"Как сквозь землю человек провалился. Никаких зацепок!... Ни на каких камерах он замечен не был. Все средства связи были отключены на этапе Киева, с отключением всех локаций и удалением из всех групп / сетей! Сработали явно профессионалы, что еще больше нас всех (кто заботится об обездоленных) угнетает", – написал в Facebook священник-волонтер Захария Керстюк.

 Он отметил, что они с командой много раз получали угрозы в свой адрес, в том числе и угрозы физической ликвидации, если не перестанут помогать бездомным. "Но мы уже привыкли к этим угрозам и совсем не обращали на них внимания", – добавил священник.

По словам Керстюка, угрозы усилились во время карантина, когда они ежедневно кормили обездоленных на Киевском вокзале.

Напомним, 16 июля в Киеве исчез Алексей Кучапин. Он сказал родным, что едет в Днепр.