Соратники пропавшего волонтера: "Мы много раз получали угрозы"

Волонтер Алексей Купчин 21 июля был официально объявлен в розыск. Пока никаких новостей и зацепок о нем нет.

"Как сквозь землю человек провалился. Никаких зацепок!... Ни на каких камерах он замечен не был. Все средства связи были отключены на этапе Киева, с отключением всех локаций и удалением из всех групп / сетей! Сработали явно профессионалы, что еще больше нас всех (кто заботится об обездоленных) угнетает", – написал в Facebook священник-волонтер Захария Керстюк.

Он отметил, что они с командой много раз получали угрозы в свой адрес, в том числе и угрозы физической ликвидации, если не перестанут помогать бездомным. "Но мы уже привыкли к этим угрозам и совсем не обращали на них внимания", – добавил священник.

По словам Керстюка, угрозы усилились во время карантина, когда они ежедневно кормили обездоленных на Киевском вокзале.

Напомним, 16 июля в Киеве исчез Алексей Кучапин. Он сказал родным, что едет в Днепр.