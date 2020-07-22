Регистрация юрлиц и ФЛП в августе временно прекратится, – Минюст

Министерство юстиции запускает новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). В связи с этим с 7 по 16 августа данные будут переноситься из старого реестра в новый, и у регистраторов не будет доступа к ЕГР.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис малюська.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, документы на регистрацию не будут приниматься с 00:00 5 августа, а документы, представленные ранее, должны быть обработаны до 18:00 7 августа. Он допускает, что реестр возобновит работу ранее запланированного срока.

Малюська проинформировал, что в течение периода переноса данных Антирейдерская коллегия продолжит работать, она будет иметь доступ к ЕГР.

Напомним, Малюська хочет переделать Лукьяновское СИЗО в отель, стилизованный под тюрьму.

В интервью Фокусу он рассказал, что платные камеры в СИЗО – это как специализированная помощь в больницах.