Малюська хочет переделать Лукьяновское СИЗО в отель, стилизованный под тюрьму

Министр считает, что это будет "туристической бомбой", так как в изоляторе находилось много исторических фигур

Об этом передает Укринформ.

"Мы частично разгрузим Лукьяновское СИЗО, сделаем на Бориспольской трассе также Киевский следственный изолятор. Но инвестиционной привлекательности здания XIX века особенно не представляют в том смысле, что это исторические достопримечательности", – сказал министр.

По его словам, их нельзя снести, построить новые здания, комплексы, офисные сооружения и тому подобное.

"Единственный вариант, который я вижу, но опять же, с бизнесом он не просчитан, это отель, например. Отель, который мог бы быть стилизован под тюрьму. В Европе это практикуется, пользуется популярностью", – отметил Малюська.

По его словам, в этом СИЗО сидело "немало исторических личностей XIX – начала XX века: политических фигур, литераторов, поэтов, писателей – и современных тоже".

"Но речь об исторических фигурах. Они все здесь были. Максим Рыльский, Грушевский, Винниченко... Много кто. В конце концов, это большой красивый исторический объект. Сложно найти документы, чтобы можно было отследить, кто, где, в какой камере конкретно находился, но если нам это удастся, это будет туристическая бомба. То есть можно ночевать в номере, который был тюрьмой, и где, например, находился известный поэт или политик. Тем более недалеко от центра", – сообщил Малюська.

По его мнению, перед тем, как переделать СИЗО в отель, нужно построить инфраструктуру, вывезти людей и сделать большой ремонт.

"Это будет реализовано... Мы сейчас ожидаем принятия закона, который позволит нам продавать наши тюрьмы и получать 70% доходов, оставлять себе на новое строительство. Собственно, как часть этого этапа мы продадим какие-то замороженные тюрьмы, получим первые деньги и начнем строить следственные изоляторы за пределами города или в промзоне, освободим СИЗО в центре города и будем продавать его. То есть это многолетний проект. Мы выведем следственные изоляторы из центров городов практически везде, но продлится это минимум лет 10", – добавил Малюська.

Отметим, в интервью Фокусу министр юстиции Денис Малюська рассказал, что платные камеры в СИЗО – это как специализированная помощь в больницах.

Он отметил, что в Лукьяновском СИЗО пять человек уже заплатили по 12 тыс. грн за месяц пребывания в камерах повышенной комфортности.

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