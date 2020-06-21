Малюська проверил, как "сидится" в платном СИЗО
Министр юстиции Денис Малюська открыл платную камеру в СИЗО Черновцов. Он лично посетил камеру повышенного комфорта и отметил сравнительно недорогую цену за ее аренду.
Об этом министр написал в Facebook.
"Черновцы СИЗО. Посидеть в историческом памятнике, в центре города и недорого: сутки – 346,00 грн; неделю – 1170,00 грн; месяц – 2508,00 грн", – написал Малюська.
Глава Минюста также обнародовал фотографии своего посещения СИЗО Черновцов.
Отметим, в интервью Фокусу министр юстиции Денис Малюська рассказал, что платные камеры в СИЗО – это как специализированная помощь в больницах.
Он отметил, что в Лукьяновском СИЗО пять человек уже заплатили по 12 тыс. грн за месяц пребывания в камерах повышенной комфортности.
Как ранее сообщал Фокус:
- Денис Малюська предложил сделать из части старых корпусов Лукьновского СИЗО музей, а остальные – снести.
- Госдеп США в своем ежегодном отчете относительно прав и свобод человека на территории Украины в 2018 году отметил, что общие условия содержания заключенных в тюрьмах и СИЗО остаются неудовлетворительным и не соответствуют принятым международным стандартам.