Министр юстиции Денис Малюська открыл платную камеру в СИЗО Черновцов. Он лично посетил камеру повышенного комфорта и отметил сравнительно недорогую цену за ее аренду.

Об этом министр написал в Facebook.

"Черновцы СИЗО. Посидеть в историческом памятнике, в центре города и недорого: сутки – 346,00 грн; неделю – 1170,00 грн; месяц – 2508,00 грн", – написал Малюська.

Глава Минюста также обнародовал фотографии своего посещения СИЗО Черновцов.

Отметим, в интервью Фокусу министр юстиции Денис Малюська рассказал, что платные камеры в СИЗО – это как специализированная помощь в больницах.

Он отметил, что в Лукьяновском СИЗО пять человек уже заплатили по 12 тыс. грн за месяц пребывания в камерах повышенной комфортности.

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